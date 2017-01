OMAR ALEUY: “Accedimos a la ayuda que necesitábamos para los empleados contratados”

El intendente de Trevelin, Omar Aleuy, confirmó que desde el lunes próximo los trabajadores que no habían renovado sus contratos deberán reincorporarse a sus tareas habituales. Fin del conflicto. El jefe comunal consiguió fondos luego de realizar gestiones ante el Gobierno Provincial. Cuestionamiento hacia Juan Garitano. “Todo lo que pasó por las manos de él, lo quemó”, dijo sobre el ex mandatario.

Según explicó Aleuy, la situación se destrabó luego de encuentros mantenidos con el Gobernador de la Provincia Mario Das Neves y el ministro de Hacienda Pablo Oca, tras las cuales, “accedimos a la ayuda que necesitábamos para los empleados contratados”.

“Además de eso trabajamos mucho en buscar opciones de trabajo para los empleados. Me comunique con directivos de SUDELCO que empiezan con obras en nuestro pueblo la semana que viene, por lo que tendremos una reunión en nuestro municipio en los próximos días. Ya nos adelantaron el compromiso de absorber parte de los empleados que hoy tenemos en nuestra municipalidad y que será también para ellos una nueva opción de trabajo”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló que “estuve en comunicación con la gente que comenzará con la obra de la red de agua potable para Aldea Escolar, y ellos también se comprometieron a absorber gente. Otras de las opciones que vamos a ofrecer es el comienzo de obra del intertrabado y la construcción de la casa de los excombatientes, que son dos alternativas muy importantes que comenzaran en poquito tiempo y se van a realizar por intermedio del municipio”.

Reveló el intendente que “la ayuda que fuimos a pedir (al Gobierno Provincial) era para poder solventar el mes de enero y lo pudimos conseguir, y además de eso volvimos con muchas opciones de trabajo para que dentro de los próximos meses no tengamos que caer nuevamente en este situación”.

Para Aleuy la reactivación de la obra pública “nos llevará a descongestionar un poco el listado de contratados que hoy posee el municipio y abrir varias posibilidades de trabajo a quienes quieran trabajar, y con una ventaja de optar por ganar más dinero en estas obras de lo que se gana en el municipio”.

Contratos

Ratificó luego que en la presente semana, el área de Personal comenzará en la confección de los contratos, los cuales serán a término de tres meses y se firmarían entre el 20 y 25 de este mes. Aclaró que los haberes correspondientes a este mes de enero, “los empleados cobraran por caja”

En el mismo sentido, adelantó que, “vamos a realizar un reacomodamiento del personal el cual va a ser informado a cada trabajador cuando se lleguen al departamento de personal”, indicando que ello obedece a no tener en algunas áreas exceso de personal mientras en otras es necesario disponer de más empleados.

Respecto a la polémica que generó la decisión de no renovar contratos hasta tanto no se contara con los recursos para pagarlos, el Intendente de Trevelin recordó que, “estamos acá para tomar decisiones, y si el municipio requiere de esto lo tenemos que hacer. Y el 90 % de los empleados supo interpretar el mensaje que dimos y eso me deja tranquilo porque pude hablar con cada uno de ellos y comprendieron que debían esperar, para lograr así retomar con la actividad laboral en el mes de Febrero y cuidar su fuente de trabajo”.

Duras críticas a Juan Garitano

“Yo no voy a salir a criticarlo a Garitano, porque Trevelin es muy chiquito y a Juan lo conocen de toda la vida y a mí también, y la gente sabe que todo lo que pasó por mis manos lo supe administrar y él no puede decir lo mismo, porque todo lo que pasó por las manos de él, lo quemó. Yo tengo la suerte de poder salir a la calle y charlar con todo el mundo hasta incluso con el empleado que quedó afuera. Sino pregúntenle a algún comerciante si lo ven a Garitano. Es muy feo refugiarte en tu trabajo y que cuando salís la gente te quiere matar”, criticó.

Finalmente, y en alusión a expresiones de un edil de la oposición, Aleuy descartó realizar ajustes en los montos de viáticos que cobran los funcionarios del Gabinete Municipal “porque cuando van a viajar yo les consulto qué van a buscar,y sé que todos van a buscar recursos para el pueblo, por eso no puedo pelear por un día de viatico cuando sé que me van a traer fondos para el municipio”,.

“Escuchar las críticas del concejal Belarmino Álvarez es lamentable, porque cuando ellos estaban en el Gobierno, 2 veces viajaron a Rawson a gestionar y en una chocaron uno de los vehículos que quedó tirado sin arreglo y luego de eso no se los vio más por la Capital. En cambio, yo viajo todas las semanas a gestionar para mi gente, para mi pueblo porque acá sentado detrás de mi escritorio nadie me va a traer nada. Yo no me fijo si gasto en viáticos si sé que ese funcionario me va traer 2 o 3 millones de pesos en fondos para Trevelin”, cerró.